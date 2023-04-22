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AK Parti sözcüsü Çelik: 'İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.

AK Parti sözcüsü Çelik: "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.

Politika Haberleri

AK Parti sözcüsü Çelik: "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.

AK Parti sözcüsü Çelik: " İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." - ANKARA

Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bahçelievler Kocasinan İstanbul AK Parti Politika Haberler

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