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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze Muhabiri'ne saldırısını lanetledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını kınadı ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, İsrail'in insanlık vicdanını engellemeye çalıştığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetliyoruz. Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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