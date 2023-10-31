AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısını insanlık dışı ve vahşi bir eylem olarak nitelendirdi. İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " İsrail'in Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır." - ANKARA