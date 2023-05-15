AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır"
Politika Haberleri
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" -"Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır"
-"Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi. Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi"
-"Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz"
-"Dün CHP Genel Merkezi'nden doğru olmayan bilgi verildi"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika