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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır"

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" -"Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları) Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır"

-"Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi. Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi"

-"Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz"

-"Dün CHP Genel Merkezi'nden doğru olmayan bilgi verildi"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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