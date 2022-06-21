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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

(Hülya Keklik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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