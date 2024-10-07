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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze insanlığın ta kendisidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının başlangıcının 1. yıldönümünde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün. 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar. Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İnsan Hakları Ömer Çelik AK Parti Politika Gazze

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