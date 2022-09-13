AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili, Ermenistan'ın provokasyon ve saldırganlıklara son vermesi gerektiğini, barışın herkesin yararına olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili, Ermenistan'ın provokasyon ve saldırganlıklara son vermesi gerektiğini, barışın herkesin yararına olacağını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler, sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.