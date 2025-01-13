Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olanlar adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz"

"Terörsüz Türkiye hedefi için görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın genel olarak ortaya çıkan durumdan memnun"

"Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. 'Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar' diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı"

"Gazi ve şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyorum. Onların evlatlarının emanetini başımızın üstünde taşıyoruz"

ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.