AK Parti Sözcüsü Çelik: Enflasyon tek haneye inecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun tek haneye indirileceğini söyledi. Ayrıca Diyarbakır annelerine yapılan insanlık dışı muameleye de değindi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz"

-"Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi. Uluslararası örgütlerinin bu suskunluğunu not ediyoruz"

-"Vatandaşımızın beklediği hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz"

-"Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir"

-"Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. Konutları teslim etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

-"131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin 180 konut yapılması ön görüldü"

-"4 milyon kişiye yemek hizmeti sürdürülmekte. 9 bin 105 iş yerinin yapılması tamamlandı"

-"Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik"

-"Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz"

-"Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek"

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ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.