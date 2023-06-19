AK Parti Sözcüsü Çelik: Enflasyon tek haneye inecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun tek haneye indirileceğini söyledi. Ayrıca Diyarbakır annelerine yapılan insanlık dışı muameleye de değindi.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz"
-"Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi. Uluslararası örgütlerinin bu suskunluğunu not ediyoruz"
-"Vatandaşımızın beklediği hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz"
-"Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir"
-"Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. Konutları teslim etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz"
-"131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin 180 konut yapılması ön görüldü"
-"4 milyon kişiye yemek hizmeti sürdürülmekte. 9 bin 105 iş yerinin yapılması tamamlandı"
-"Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik"
-"Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz"
-"Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek"
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ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.