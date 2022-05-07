AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır." - ANKARA
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