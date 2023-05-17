Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı"

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması iki ay daha uzadı. Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Ömer Çelik AK Parti Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title