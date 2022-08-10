AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla doğrudan seçilmesinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla doğrudan seçilmesinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ağustos 2014'te, milletin teveccühüyle seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümüne öncülük ettiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının milletimizin oylarıyla doğrudan seçilmesi, büyük bir dönüm noktasıdır, milletin kayıtsız şartsız özne olarak devlet idaresini belirlemesinde yeni bir aşamadır, vesayet düzeninin son bulmasında büyük bir atılımdır. Milletin doğrudan oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanımız dirayetli liderliğiyle demokrasimize yönelik her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti, her hizmet alanında tarihi yatırımlara ve reformlara imza atmaya devam ediyor."

Çelik, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması için dün yapılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin göreve başlama töreninin yepyeni bir atılımın işareti olduğunu ifade ederek Erdoğan'ın Cumhuriyet'i yeni ufuklara taşıma azmiyle görev yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Milletin doğrudan oylarıyla cumhurbaşkanlığı makamının seçildiği bugünün millete kutlu olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza, azim ve kararlılıkla milletimize hizmet ettiği bu yolda sağlıkla daha nice başarılar nasip olsun. Demokrasimiz için önemli bir dönüm noktası olan 10 Ağustos vesilesiyle aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın."