AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı cümle içinde mukayese edilmesine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetlediğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." - ANKARA