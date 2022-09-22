AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi. Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi'nde tüm ülkelerden takdir görmüştür" ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımının devamında, "Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır. Cumhurbaşkanımızın, Zelensky ve Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)