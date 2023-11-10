AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in ifadeleri sonrasında "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in açıklamaları hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var. CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" ifadelerini kullandı. - ANKARA