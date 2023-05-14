Ak Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'de bu telaş nedir?"

ADANA Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bir sonuç ortaya çıkmamışken karşı ittifakın sözcüsü, belediye başkanları TV'lere çıkarak AA'nın verileri çarpıttığını söylediler. Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. CHP'de bu telaş nedir?" dedi.