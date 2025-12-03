AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cizre'de düzenlenen sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin, "Bu görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor." dedi.

Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

"4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korunma görüntülerine ilişkin soru üzerine Çelik, Barzani'nin, Terörsüz Türkiye sürecine verdiği desteğin önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Çelik, "Bu görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. O çerçevede değerlendirilecektir. Sonuç olarak, aktif görevi yok Sayın Barzani'nin ama tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." diye konuştu.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, söz konusu görüntülere ilişkin açıklamalarına yönelik Barzani'nin ofisinden de bir açıklama yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz yayına girmeden evvel onun ofisi adına Sayın Bahçeli ile ilgili saygısız bir mesaj yayınlandı. Barzani'nin ofisi adına açıklamayı sözcü yazılı olarak yapmış. O sözcünün kaleme aldığı metin saygısız bir metin. Çünkü 'ırkçı ve şovenist' gibi birtakım ifadeler kullanıyor Sayın Bahçeli'ye karşı. İkincisi de bir yalan üzerine kurulmuş. Nedir o? Sayın Bahçeli'nin, Sayın Barzani'yi koruyan o güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var. Ama herhangi bir şekilde Sayın Barzani'nin ziyaretine ya da şahsına ilişkin olumsuz bir değerlendirmesi yok. Diyor ki 'Buraya gelmesi milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin göstergesidir.' Dolayısıyla orada asıl bu açıklamayı yapan kişi kim ise onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. Çok kötü bir dil. Bu saygısızlığı düzeltmeleri lazım. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bu kadar emek veren, bütün bir siyasi hayatını, gücünü bu işe seferber etmiş Sayın Bahçeli'ye karşı bu üslubun kullanılması hem akılsızlık hem idraksızlık hem de terörsüz bölge sürecine karşı sabotaj anlamına gelecek bir şey."

"Milletten saklanmasını düşündüğümüz ya da kaçırdığımız bir şey yok"

TBMM Genel Kurulu'nda, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın TRT'den canlı yayınlanması teklifinin kabul edilmemesi kararına ilişkin soru üzerine Çelik,"Bunu bir hodri meydan gibi yapıyorlar. Burada bizim milletten saklanmasını düşündüğümüz ya da milletten kaçırdığımız bir şey yok. Hodri meydansa hodri meydan. Bir yandan da hukuk sistemi var. Şöyle düşünün, diyelim ki benzer şekilde yargılanan diyelim ki faraza 1500 kişi var. 1500'ü de canlı yayın talep etti. Eşitlik ilkesi gereği 1500'ünü hangi kanalda canlı yayınlayacaksınız, değil mi? Şu anki kanunlarımıza göre zaten müsait değil. Yani yargı, yürütme, yasama, yani bunlar çelik çomak oyunu değil ki. Burada Cumhur İttifakı'nın yani bunu reddetmesi, burada söyleneceklerden herhangi bir çekinmeyle ilgili değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili eleştirilere yönelik "Biz her meşru devletin başkanını burada tabii ki misafir ederiz. Devlet protokol kurallarımız belli. Bununla ilgili özgüvenimiz belli. Yapılacak şeyler yapılır. Giderken Papa'nın dünyaya verdiği şu mesaj önemli, 'Burada az sayıda bir Hristiyan azınlık olmasına rağmen Türkiye'de herkes eşit ve hoşgörü içerisinde yaşıyor.' Bu dünyanın başka yerleri için de örnek olmalıdır. Papa'nın verdiği mesaj bu." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu eylemler birincisi münhasır ekonomik bölgemizde olduğu için asla kabul edilemez. İkincisi de münhasır ekonomik bölgemizde olan ya da olmayan Karadeniz'deki bütün seyrüsefer güvenliğini tehdit ediyor. Yani bu, bütün ülkeleri olumsuz etkileyecek bir tablodur." dedi.

"Yakın vadede bir barış gözüküyor diyecek durumda değiliz"

Çelik, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin kilitlenmesinin, bütün tedarik zincirinin bozulması anlamına geleceğini dile getirerek "Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda hem Zelenskiy ile hem de Putin ile görüştü. Günün sonunda Başkan Trump'tan diğerlerine kadar 'Bir çözüme varılırsa Erdoğan sayesinde olacak' denilen bir çerçeve bu. Ama gelinen noktada daha da uzaklaşılmış gözüküyor. Çünkü işte Donetsk, Donbas oradaki çatışmalar daha da yoğunlaşmış gözüküyor. Dolayısıyla yakın vadede bir barış gözüküyor diyecek durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın adaları silahlandıracaklarına dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çelik, bu açıklamanın "yanlış" olduğunu söyledi.

Çelik, Dendias'ın açıklamalarına karşı Türkiye'nin bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya "Mutlaka vardır da her şeyin bir zamanı var. Çatışma, savaş bunlar düşük kapasiteli kişilerin kullanacağı şeydir. Bu tip konularda yani Allah göstermesin, buna ihtiyaç duyurmasın, Türkiye'nin milli güvenliği pazarlık konusu değildir. Türkiye'nin milli güvenliğinde erteleme, bölünme, pazarlık söz konusu olmaz. Ama oturup da bütün bir siyasi gündemimizi bakanlık koltuğunda oturan bir tanesinin trol üslubuna cevap verip ona göre ayarlayacak değiliz." yanıtını verdi.

Bu tür açıklamaların Ege'de, Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek açıklamalar olduğunu belirten Çelik, "Yunanistan siyasetinde bütün siyasi kariyerini bunun üzerine kuran birtakım figürler var. Ama günün sonunda biz yine diplomasiyi işletiriz. Yunanistan'la komşuluk ilişkilerini tamir edecek karşılıklı adımlar atmaya özen gösteririz." dedi.

Dünyanın bir çok yerinde savaşlar varken Türkiye'de uygulanan bedelli askerlik ve askerliğin 6 aya düşürülmesiyle ilgili soru üzerine Çelik, "Bedelli askerlik kararı da diğerleri de alınırken Türk Silahlı Kuvvetleri kendi değerlendirmesini yapıyor. Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacında herhangi bir zaaf oluşmayacak şekilde bütün bu süreçler yürütülüyor zaten." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki yıllara hazırlıkla ilgili bütün bakanlık ve birimlere verdiği talimat var. Yani kendilerini güncelleyecekleri konularda, alacakları kararlar ve reformlar konusunda çalışma yapıyorlar. Nitekim Milli Savunma Bakanlığı da bu tartışmalar gündem olunca yakın zamanda açıklama yaptı, 'Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda önümüzdeki dönemde güncellenmesi gereken, reforme edilmesi gereken alanlarla ilgili kuvvetlerdeki çalışmalar devam etmektedir' diye."

Son seçimin ardından Türkiye'nin Kıbrıs politikası ve KKTC ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair soru üzerine Çelik, Kıbrıs Türkü'nün hiçbir koşul altında asla yalnız bırakılmayacağını ve Kıbrıs Türkü'nün davasının milli dava olduğunu söyledi.

Türk askerinin adadaki varlığının, barışın teminatı olduğunu ifade eden Çelik, adada iki egemen devlet yapısı kabul edilmediği müddetçe diğer çözümlerin hiçbirinin bir işe yaramayacağını bildirdi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Artık bir tabeladan ibaret kalmaya doğru gidiyor bu ateşkes ve daha büyük çatışmaları tetikleyecek bir noktaya doğru gidecek. Yani bu kadar insanı öldürürseniz, köşeye sıkıştırırsanız bunun sonucu başka patlamalara yol açacak." dedi.

"Sporun üzerinden bu gölgenin tamamen kalkması lazım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu çok cesur bir adım attı. Tebrik ediyoruz onları. Sonuna kadar gitsinler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ivedilikle harekete geçti. Bütün kamu kurumlarından bilgi talep ediyor ve burada hızlı hareket ederek, toplumun büyük bir kesimini mağdur eden ve maalesef çok sayıda kişinin içine bulaştığı bu kirliliği temizleme konusunda ciddi bir irade var. Parti olarak bütün bu süreci tamamen destekliyoruz. Futbol başta olmak üzere özellikle sporun üzerinden bu gölgenin tamamen kalkması lazım."

Sanal kumarla ilgili de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında uzun süredir bir çalışma yürütüldüğünü belirten Çelik, "Bunu doğrudan milli güvenlik tehdidi, toplumumuza, egemenliğimize, toplumsal huzurumuza dönük bir saldırı olarak görüyoruz ve o yöntemlerle mücadele edilecek. Yani milli güvenliğimize saldırının bedeli, karşılığı neyse hukuk içerisinde o şekilde bir cevap verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

