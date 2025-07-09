AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de demokrasinin ve cumhuriyetin korunması için tüm güvenlik birimlerinin görevlerinin başında olduğunu belirten Çelik, gelişmeler neticesinde terör örgütünün feshinin gerçekleşebileceği bir ortamın görüldüğünü ifade etti.

Yabancı güçlerin terör örgütlerini kendi vekalet savaşları için kullandıklarını dile getiren Çelik, bir terör örgütüyle mücadele ederken, aynı zamanda onun arkasındaki gücün siyasi projesiyle de bir mücadele verildiğini vurguladı.

Çelik, terör örgütündeki silah bırakma sürecinin öngördükleri şekilde ilerlediğini, AK Parti olarak dünya genelindeki silah bırakma modellerini incelediklerini ve hazırlıklı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde önce örgüt, sonra parti var. Bazı yerlerde ise önce parti, sonra örgüt var. Bu işin ritmini ve mekanizmasını çok değiştiriyor. Çoğu yerde devletler bunu kendi kendilerine becerememişler, üçüncü bir göz girmiş araya. Biz kesinlikle üçüncü bir gözü kabul etmiyoruz. Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettikten sonra bu şekilde olmuştur. Cumhurbaşkanımız iç bünyenin kuvvetlendirilmesiyle ilgili konuşma yaptıktan sonra Sayın Devlet Bahçeli iç bünyenin kuvvetlendirilmesi, iç cephenin güçlendirilmesiyle ilgili o tarihi çağrıyı yaptı. Cumhurbaşkanımızın bu konuda devletimizin başı olarak bu iradeyi koymasından sonra bu devlet projesidir artık."

Çelik, süreçte silah bırakan örgüt mensuplarına ne yapılacağı ile ilgili soruya, "Suça bulaşmış olanlarla suça bulaşmamış olanlar arasında ayrım olacak. Zaten şöyle değerlendirmek lazım, mevcut yasalarımızda silah bırakan kişiye şimdi ne oluyor? Ekranlarda bir çatışma var, o çatışma sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri anons ediyor, diyor ki 'Teslim ol'. Teslim olmuş ve herhangi bir şeye bulaşmamışsa zaten herhangi bir şey olmuyor. Öbür türlü bir şey varsa da onunla ilgili çeşitli düzenlemeler var." yanıtını verdi.

"Tek bayrak ilkesi"

Silah bırakma sürecinin detaylarının görüşülmesi için TBMM'de komisyon kurulmasının planlandığını anlatan Çelik, sürece yönelik eleştirileri dikkatle takip ettiklerini ancak "Taviz veriliyor" ve "Ülke bölünüyor" gibi ifadelerin yanlış olduğunu bildirdi.

"Bu süreci 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesiyle yürütüyoruz. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri üzerinde herhangi bir pazarlık ya da müzakere söz konusu değildir." diyen Çelik, çalışmanın net bir hedefe odaklandığını vurguladı.

Çelik, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve tek ordulu yapısının korunması gerektiğini hatırlattı.

Terör örgütlerinin bazı dış güçler tarafından vekil olarak kullanıldığını dile getiren Çelik, "Büyük güçler ilanihaye burada kalmayacaklar. Büyük güçler ilanihaye burada birilerini himaye etmeyecekler. Bu halklar beraber yaşayacaklar." dedi.

Terörsüz Türkiye

Çelik, "Terörsüz Türkiye süreci vatandaşta karşılık buldu mu?" şeklindeki soruya da "Sayın Cumhurbaşkanımıza olağanüstü bir güven var. Sayın Devlet Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin millet ve devlet aleyhine bir iş yapmayacağı konusunda zaten kesin bir kanaat söz konusu." karşılığını verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için bazı şebekeler ve istihbarat örgütlerinin Türkiye aleyhine bir takım işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."