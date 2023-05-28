AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu bir demokrasi şölenidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim sonuçlarının tüm Türkiye için bir demokrasi şöleni olduğunu belirtti ve kazananın tüm Türkiye olduğunu söyledi. Çelik, seçim sonuçlarının olgunlukla karşılanması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir vatandaşın incinmeyeceğini ve kaybeden olmayacağını ifade etti.