AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu bir demokrasi şölenidir"
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AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim sonuçlarının tüm Türkiye için bir demokrasi şöleni olduğunu belirtti ve kazananın tüm Türkiye olduğunu söyledi. Çelik, seçim sonuçlarının olgunlukla karşılanması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir vatandaşın incinmeyeceğini ve kaybeden olmayacağını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım..." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika