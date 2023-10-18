AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bölge haritasını değiştireceğiz demekten bahsetmesi ne anlama geliyor"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bölge haritasını değiştireceğiz demekten bahsetmesi ne anlama geliyor" "İsrail güçlerinin kendini savunma hakkı vardır denildikçe bu lanetli eylemlere daha da imza atacağı görülmektedir" "Kimsenin bize taraf seçtirmeye, tercih dayatmaya herhangi bir yetkisi yoktur"...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bölge haritasını değiştireceğiz demekten bahsetmesi ne anlama geliyor"
"İsrail güçlerinin kendini savunma hakkı vardır denildikçe bu lanetli eylemlere daha da imza atacağı görülmektedir"
"Kimsenin bize taraf seçtirmeye, tercih dayatmaya herhangi bir yetkisi yoktur"
"Parti teşkilatlarımızın meydanlarda olması şükranla karşıladığımız bir durumdur"
" Gazze'yi insansız bir toprak parçası haline çevrilmesi insan hakları açısından kabul edilemez"