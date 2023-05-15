AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.