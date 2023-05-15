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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız"

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Yürütme Kurulu Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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