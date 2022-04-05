AK Parti Sözcüsü Çelik: Birtakım katliamlara imza atıldığı görülmekte

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'nın Buça kentinde kaydedilen görüntülere ilişkin, "Bu insanlık dışı eylemlerin iyi bir şekilde araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Tabii savaş hukukuna da uyumayan birtakım eylemlerin söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı maalesef bu şekilde görülmektedir" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Çelik, Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek, "Tabii ramazan ayının verdiği mesaj, dünya savaşlarla, göçlerle, kıtlıklarla, birtakım ölümlerle denenirken daha da anlamlı bir mesaj haline geliyor. Bu çerçevede, ülkemizin dünya barışı için güvenilir bir arabulucu olarak dünyadaki sorunların çözümü için son derece kapasiteli diplomasi yeteneği, ortaya koyduğu çaba, barış isteyenler için önemli bir referans noktası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranımız nedir? Savunma sanayiinde kaç yıl içerisinde bu noktalara geldik? Bundan sonraki perspektifimiz nedir? Bu elimizdeki imkan ve kabiliyetlerinin, daha önceden sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlere göre üstünlük dereceleri nedir? Bundan sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bu kapasitenin, savunma sanayii kapasitenin daha da geliştirilmesi, TSK'nın başka ordulardan daha yüksek bir kapasiteye sahip olması için kendi imkanlarımızla ürettiklerimizin, bundan sonra üreteceklerimizin, bu çerçevede değerlendirilmesi kapsamında kapsamlı değerlendirme oldu. Dış politika konusunda da hem bölgesel hem ulusal uluslararası gelişmeler değerlendirildi."