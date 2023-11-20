AK Parti Sözcüsü Çelik: Batılı ülke liderleri çocuk katilleri ile el sıkışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yüzlerce çocuğun İsrail ordusunun katliamına maruz kaldığını belirterek, 'Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum, bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir' dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yüzlerce çocuğun İsrail ordusunun katliamına maruz kaldığını belirterek, "Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum, bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tüm çocukların daha güzel bir dünyada yaşama hakkının uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak maalesef şu anda Filistin'de, Gazze'de her gün yüzlerce Filistinli çocuk, hunharca İsrail ordusunun katliamına maruz kalıyor. Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum, bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir. 'İsrail'e kırmızıçizgi önermiyoruz' diyenler çocuk katillerinin destekçileridir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Çocuklar uyurken susulur, öldürülürken değil" ifadelerini kullandı.