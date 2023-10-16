AK Parti Sözcüsü Çelik: Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde Filistin'e yapılmak istenen destek gösterilerine kısıtlama ve yasaklar getirilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır" ifadelerini kullandı.

"Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur" diyen Çelik, bu yapıların Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir. Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur." - ANKARA