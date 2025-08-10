AK Parti Sözcüsü Çelik: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm devlet kurumlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika