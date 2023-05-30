AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sürecinin açık ara birinci yalanını söyledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim sürecinde bir sürü yalan söylendi. Ama açık ara yalan Ankara Büyükşehir Belediye başkanı tarafından söylendi. Çıktı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'nin 3 kere terörist başını bırakmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Bu bütün seçim sürecinin açık ara birinci yalanıydı" dedi.

Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde seçimlerin ardından gerçekleştirilen ilk MYK toplantısı esnasında konuştu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız açış konuşmasında MYK'mıza hitap ederken öncelikle milletimizin bu sağ duyusuna dikkat çekmiştir ve her bir vatandaşımıza teşekkür etmiştir. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek veren bütün vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki önümüzdeki 5 yıllık dönem Türkiye Yüzyılı için son derece kıymetli altın değerinde bir dönem olacak. Cumhurbaşkanımız yine konuşmasında önceliğimizin bütün bu işlerin yanı sıra başkanımız yine konuşmasında depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğunu ifade ettiler ve depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına dönük şu ana kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları ifade ettiler. Tabii depremzede vatandaşlarımıza dönük özellikle seçimden sonra bir takım grupların cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'mıza destek verdiği için yaptıkları saygısızlık bu seçim sürecinin en çok iç acıtan hadisesi olmuştur" dedi.

"Mehmet Bey dediğim gibi yakın bir arkadaşımız, görüştüğümüz bir arkadaşımız. Çok da değerli bir arkadaşımız. Kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın taktirindedir. O konuyla ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken bütün bu süreçlere katkı verme, siyasi süreçler, ekonomi süreçlerine katkı vermek için görüşüyorlar."

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