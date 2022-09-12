AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan... Politika Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir." AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir." Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Yunanistan AK Parti Politika Haberler

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