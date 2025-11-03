AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye, son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser, hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından Ak Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 3 Kasım'ın Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milat olduğunu belirtti.

3 Kasım'da milli iradenin, demokrasiye, siyasi tarihe devrim sayılabilecek bir güç verdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye'yi her alanda dönüştürmüş, demokrasi, kalkınma ve Türkiye Yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye, son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser, hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. 3 Kasım'da 'Söz ve karar milletindir' denilerek çıkılan yolda, milletimiz Ak Parti'ye güvendi, AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki 'vesayetin tehditleri' ve dışardaki 'karanlık şebekelerin operasyonları' karşısında asla geri adım atılmadı."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerini büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye'yi güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun, 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun."