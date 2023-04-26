AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da seçim bürosu açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi, Türk devlet hayatı ve milletimizin geleceği için en büyük mühür, imza olacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi, Türk devlet hayatı ve milletimizin geleceği için en büyük mühür, imza olacak." dedi.

Ak Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, partisinin Kozan ilçesindeki seçim bürosu açılışında, dün yoğun programları nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Çelik, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini belirterek, "Şimdiye kadar yaptıklarımızın hepsinin hasılası olacak bir seçime gidiyoruz. Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak altılı, yedili, sekizli ittifak mı kimse anlamış değil. Masanın üstünde birileri var, masanın altında, arkasında kim olduğu belli değil." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün yine PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı'mızın karşısındaki adaya destek açıkladılar. Arkasından 'Eğer Erdoğan kazanırsa, Erdoğan'ın karşısındaki kaybederse Türkiye'de büyük karışıklık çıkarırız' diyorlar. Biz de milletimize, devletimize, bayrağımıza, değerlerimize göz dikmiş terör şebekelerinin hepsine karşı diyoruz ki işte Kozan, işte hodri meydan. Fetullahçı Terör Örgütü, PKK terör örgütü, onların arkasındaki Avrupa'nın faşistleri dizilmişler, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşmiş olanlara destek veriyorlar. Akıllarınca Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'mıza, Ak Parti'ye, Cumhur İttifakı'na zarar vereceklerini söylüyorlar. İşte Kozan, işte hodri meydan. Hepsi birleşsin, ister alt alta, ister üst üste, isterse de sağdan sola yazsınlar. Önemli olan milletin, meydanların, sizlerin, Kozan'ın, Kozan'ın kadınlarının ne dediğidir."

Çelik, vatandaşların Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir irade ortaya koyduğunu ifade ederek, "Karşımızda öylesine bir ittifak var ki ittifakın resmi üyelerinden çok terör örgütlerinin üyeleri destek açıklaması yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın faşistlerine de gereken cevabı vermiş olacaksınız"

Çelik, savunma sanayisi alanındaki projeler ile çiftçiler, kadınlar ve gençler için yapılan çalışmalara değinerek, geçmişte Türkiye için "hayal" denilen çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçeğe dönüştürüldüğünü aktardı.

Vatandaşların oy kullanarak Türkiye düşmanlarına da gereken cevabı vereceğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi, Türk devlet hayatı ve milletimizin geleceği için en büyük mühür, imza olacak. Cumhurbaşkanı'mıza, Ak Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza oy verdiğimizde aynı zamanda Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza, milli kazanımlarımıza, şanlı bayrağımıza, mukaddes kitabımıza düşmanlık eden Avrupa'nın faşistlerine de gereken cevabı vermiş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Bir yandan terörle mücadeleyi verirken bir yandan da Türkiye'ye dev eserleri kazandırmaya devam ediyoruz." diyen Çelik, hükümetin yatırımları hakkında bilgi verdi.

"Milletvekillerinin milletin değerleriyle barışık olması gerek"

Çelik, TBMM'ye seçilecek kişilerin milletin değerlerini taşıması gerektiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhalefet partilerinin listelerine baktığımda şunu görüyorum; ne kadar Atatürk'ümüze, Cumhuriyet'imize düşman, geçmişteki yazı, yorumlarıyla bazı terör örgütlerine destek vermiş ya da bazı otellerin döner kapısı gibi sürekli hayatı dönmekle geçmiş bazı tipler varsa oraya doldurulmuş. Meclis, milletin değerlerinin somutlaşmış, cisimleşmiş halidir. Meclis'e gidecek milletvekillerinin milletin değerleriyle kavgalı olanlar değil, milletin değerlerini savunan, başının üstünde taşıyan, milletin değerleriyle barışık kardeşlerimiz olması gerekir."

İlçeye gelen bazı muhalefet adaylarının vatandaşlara "Siz Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekseniz verin ama Meclis seçimlerinde bizim partimize verin" dediklerini aktaran Çelik, "Sevgili kardeşlerim bu, sahtekarların siyasetidir. Burada cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Meclis seçiminde AK Parti ve Cumhur İttifakı diyeceğiz. Onun için hiç kimse arka kapı, yan sokak, karanlık siyaseti yapmasın. Kozanlı bunları yemez. Bunları söyleyenleri Kozanlı sandığa gömer." diye konuştu.

"Biz, teröriste terörist deriz"

Çelik, muhalefetin, terör örgütlerinin desteği karşısında sessiz kaldığını işaret ederek şunları dile getirdi:

"Karşımızdakilere her gün bir terör örgütünün desteği açıklanıyor. Bu karşımızdakiler çıkıp da 'Siz terör örgütüsünüz, bizim ayağımızın altındasınız. Bizim görevimiz sizi imha etmektir' demiyor. Neyi tartışıyorlar? 'Terör örgütlerine destek verenlere bakanlık verilecek mi, verilmeyecek mi?' Aralarındaki ayrım bu. Bunlara, bunların adaylığına destek verenler 4-5 gündür 'Bu seçim sadece iktidarla ilgili bir seçim değil aynı zamanda terörist başının serbest bırakılacağı bir seçimdir' diyorlar. Karşımızdakilerin bunun karşısında herhangi bir konuda itiraz ettiğini duydunuz mu? Bunlara destek veren siyasilere itiraz ettiğini, bir eleştiri getirdiğini duydunuz mu? Biz ne diyoruz? Biz, teröriste terörist deriz. Bu devlete, millete düşmanlık edene bedelini ödetiriz. Bu devlete, bu millete düşmanlık edenlerle işimiz, işbirliğimiz olmaz."

Çelik, şunları kaydetti:

"Bakın geçen gün bu terör örgütüne destek veren siyasetçilerden bir tanesi çıktı ve 'Kılıçdaroğlu bize geldiğinde bize verdiği sözleri net bir şekilde kamuoyuna açıklasın' dedi. O günden beri bir açıklama yapıldı mı? Oraya gitmiş ve ne söz vermiş? Bu terör örgütüne destek veren siyasetçi, bu sözleri açıklasın derken neyi kastediyor? Aslında fazla da sormaya gerek yok. Biz tek vatan, tek millet diyoruz, tek devlet, tek bayrak diyoruz."

Çelik, konuşmasının ardından diğer katılımcılarla kurdele keserek seçim bürosunu açtı.

Daha sonra Kozan Belediyesini ziyaret eden Çelik, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile görüştü.