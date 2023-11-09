AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin Türkiye'ye karşı tutumu utanç verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu'na ilişkin eleştirilerde bulundu. Çelik, Türkiye'nin Filistin'deki İsrail katliamına karşı duruşunun AB ile uyumsuz olduğunu belirtti ve AB'nin tutumunu utanç verici olarak nitelendirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporunu eleştirdi. Çelik, "AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye'ye karşı ön yargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir. Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır. AB Komisyonu ve AB'nin önde gelen devletlerinin, Gazze'de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir. AB ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığımı belirten Çelik, "Avrupa sokakları, Filistin'deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen, evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken, AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz" dedi.