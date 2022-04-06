AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Ali Kemal Akan - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çelik, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ülkemizin sesini ve Milli Mücadele'mizi dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, görevine 102'nci yılın imzasını attı. Tebrik ediyoruz. Nice yıllara Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Anadolu Ajansı, Ömer Çelik, AK Parti, Gazi, Politika, Haberler

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