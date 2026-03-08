AK Parti Sözcüsü Çelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve selamlıyoruz."