Haberler

3 Kasım: Türkiye'nin Demokrasi Miladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize, siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize, siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye'yi her alanda dönüştürmüş; demokrasi, kalkınma ve Türkiye yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. 3 Kasım'da 'söz ve karar milletindir' denilerek çıkılan yolda milletimiz Ak Parti'ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki 'vesayetin tehditleri' ve dışardaki 'karanlık şebekelerin operasyonları' karşısında asla geri adım atılmadı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye'mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.