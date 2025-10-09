AK Parti Sözcüsü Çelik: "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır. ABD Başkanı Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz. Cumhurbaşkanımız, yeri geldi 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA