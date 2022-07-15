AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüce milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında, "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasp etme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir. Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan yüce milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır. 15 Temmuz direnişimizin yıldönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika