AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes İstifa Etti

Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Aydın'da yerel seçimler öncesi AK Parti teşkilat kadrolarını yeniliyor. Kuşadası ve Buharkent ilçe başkanları görevden ayrıldığını açıklarken bir istifa da AK Parti Söke'den geldi.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Söke İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN