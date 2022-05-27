AK Parti Söke Gençlik Kolları, lokma döktürdü - Haberler

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AK Parti Söke Gençlik Kolları, lokma döktürdü

AA - Musa Ölmez - Politika
AK Parti Söke Gençlik Kolları, lokma döktürdü

AK Parti Söke Gençlik Kolları üyeleri, lokma hayrı düzenledi.

AK Parti Söke Gençlik Kolları üyeleri, lokma hayrı düzenledi.

Koca Camisi'nin önünde düzenlenen hayır etkinliğine, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı.

AK Parti Söke Gençlik Kolları Başkanı Engin Ağaoğlu, "Adana'daki Gençlik Şöleni dönüşü kaza geçirerek yaşamlarını yitiren kardeşlerimizin ve demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in ruhuna da hayır dağıtalım dedik. Katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AA / Musa Ölmez - Politika

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