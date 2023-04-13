AK Parti Söke'de Aydın milletvekili adaylarını tanıttı

Ak Parti Aydın milletvekili adayları tanıtım toplantısı Söke'de yapıldı.

Aday tanıtım toplantısında açılış konuşmasını Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes yaptı. '28. Dönem aday tanıtım programına hoş geldiniz' diyerek sözlerine başlayan ilçe başkanı Sibel Menderes; "2002 yılında yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek, başladığımız yolculuğumuz; demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in emaneti olan Aydınımızda 'doğru zaman, doğru adamla Türkiye Yüzyılına; durmak yok, yola devam' diyerek sizlere yeni Türkiye yüzyılını sizlerle inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Ak Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise konuşmasında; "Türkiye gerçekten güçlenerek ve büyüyerek yola devam ediyor. Allah'a çok şükür ki böyle bir lidere sahibiz. Türkiye yüzyılı hamlelerini balattı. İnşallah önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak büyük ve güçlü bir Türkiye olarak geliyoruz. Seçim beyannamesi ile toplumun her kesimini kucaklayan çok büyük müjde ve projeleri var. Seçim süreci içinde adaylarımızla birlikte bunların hepsini halkımızla paylaşacağız" dedi.

"Bundan sonra adaylarımızın her biri ayrı bölgelerde ayrı programlarla halkımıza buluşacak" diyen İl Başkanı Gökhan Ökten, "Aday tanıtım toplantılarımızla dün 5 ilçemizdeydik, bugün 6 ilçe programımız var. Tüm Aydınımızda gidilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza temas edeceğiz" diye konuştu.

İl Başkanı Gökhan Ökten daha sonra tüm adayları tek tek takdim ederken, Aydın Milletvekili adayları salonda kedileri için toplanan katılımcıları selamladı.

Saray Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, milletvekili adayları, il ve ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve partililer katıldı. - AYDIN