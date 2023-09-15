AK Parti Sinop'ta 4 ilçe başkanı değiştirildi

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti Sinop'ta 4 ilçe başkanı genel merkezce yapılan atama sonucu değiştirildi.

AK Parti Sinop teşkilatları yerel seçimler öncesi değişime gitti. Geçen günlerde Ayancık, Dikmen, Durağan ve Saraydüzü ilçe başkanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında yapılan değerlendirmeler ve istişareler sonucunda; AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığına Erkan Örnek, Dikmen İlçe Başkanlığına Ergün Toygar, Durağan İlçe Başkanlığına Mahmut Yurtseven ve Saraydüzü İlçe Başkanlığına İsmail Taşkın atandı.

Atamalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, "İlçelerimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Görevi devreden ilçe başkanlarımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP