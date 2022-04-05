AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk oldu

SEYİTGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Türk'ün atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, istişareler neticesinde Seyitgazi İlçe Başkanlığına Yaşar Türk'ün atandığını kaydetti.

Bugüne kadar gösterdiği gayretlerinden dolayı eski ilçe başkanı Zekai Tunç'a teşekkür eden Çalışkan, "Bayrağı devralan başkanımıza muvaffakiyetler diliyorum. Şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.