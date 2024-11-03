Üye Girişi
Haberler

AK Parti Selçuk Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Selçuk Olağan İlçe Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Selçuk 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Selçuk 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin 22 yıl önce kurulduğunu ve önemli projelere imza attığını belirtti.

Cumhuriyetin 101. yılını kutlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette daha çok gidecek yolumuz var. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var. Elbette sağlığıyla, altyapısıyla, sporuyla birlikte çok güzel hizmetler inşa ettik. Elbette zor günler yaşadık. İşte dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ile vizyonuyla, cesareti ile her birini birlikte aştık. Milletimizden başka güç ve irade tanımıyoruz."

Programda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı birer konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede tek aday Hakan Bayraklı yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Patlamadan ilk görüntüler! Mahalle savaş alanına döndü

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

Sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti bitti mi, neden bitti? Deha CANLI İzle! Deha 7. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 118. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Nantes Marsilya CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Nantes Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Venezia CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Iğdırspor Ankaragücü CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Iğdırspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.