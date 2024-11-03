AK Parti Selçuk Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Ak Parti Selçuk 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin 22 yıl önce kurulduğunu ve önemli projelere imza attığını belirtti.

Cumhuriyetin 101. yılını kutlayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette daha çok gidecek yolumuz var. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var. Elbette sağlığıyla, altyapısıyla, sporuyla birlikte çok güzel hizmetler inşa ettik. Elbette zor günler yaşadık. İşte dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ile vizyonuyla, cesareti ile her birini birlikte aştık. Milletimizden başka güç ve irade tanımıyoruz."

Programda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı birer konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede tek aday Hakan Bayraklı yeniden ilçe başkanlığına getirildi.