AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Çipiloğlu görevinden istifa etti

Ak Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, başkanlık görevinden istifa etti.

Ak Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çipiloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan Ak Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görevim boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, il başkanlarımıza, milletvekillerimize, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e, yönetim kurulu üyelerime, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıma ve yönetimlerine, mahalle başkanları ve yönetimlerine, belediye meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görevim boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA