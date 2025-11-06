AK Parti'den Şehircilik Zirvesi Duyurusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Şehircilik Zirvesi' programı düzenleyeceklerini duyurdu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, parti genel merkezinde 'Şehircilik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuncer, zirvede, iki gün boyunca alanında uzman akademisyenlerin, siyasetçilerin, bürokratların, teşkilat mensuplarının katılımıyla, şehirciliğin en temel meselelerinin ele alınacağını söyledi. Sevilay Tuncer, "Zirvemizde, AK Partimizin bugüne kadar şehircilik alanında ortaya koyduğu çalışmalar ışığında öne çıkan konular 5 ana başlık altında masaya yatırılacaktır; Planlama ve Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehir ve Demografi, Şehir ve Yönetim, Geleceğin Şehirleri. Çalıştayların çıktıları değerlendirilerek bir sonuç bildirgesi hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

'ZİRVEDE KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK'

Tuncer, AK Parti olarak bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında devrim niteliğinde pek çok işe imza attıklarını ifade ederek, "Bugün de aynı inanç ve heyecanla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zirvede; konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklar da ele alınacak, bu alanlarda yeni çözüm önerileri geliştirilecektir. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak temel amacımız; Türkiye Yüzyılı'na yakışır, medeniyet tasavvurumuzdan neşet etmiş şehirlerin imar ve ihya sürecine katkı sağlamaktır. Şehirlerimizin gelişimi adına, gelecek nesiller için hepimiz ayrı ayrı mesuliyet makamının parçasıyız. Zirvemiz; mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, sosyolog, siyaset bilimci, akademisyen, uzman ve ilgili kurum temsilcilerinin katkılarıyla, disiplinler arası bir perspektifte yürütülecektir. Kentsel dönüşüm süreci, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirme önerileri ve geleceğe dönük öngörülerle kapsamlı biçimde ele alınacaktır. Bu süreçte, farklı yaklaşımların bir araya getirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili kurumlara en doğru biçimde aktarılması hedeflenmektedir. Bu anlayışla; fikir üreten kıymetli bilim insanlarını, karar vericilerle buluşturarak somut katkılar üretmek, başkanlığımızın temel misyonlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Estetik, Ekonomik, Erişilebilir ve Emniyetli' şehircilik ilkeleri doğrultusunda, geçmişten geleceğe uzanan bu sürecin en doğru şekilde ilerlemesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sevilay Tuncer, 2003 yılından itibaren şehircilikte köklü bir zihniyet değişimi yaşandığını ifade ederek, "2003'ten itibaren bu kavramları bir vizyon olarak değerlendirmeye başladık. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması ve Kentsel Dönüşüm Yasasının çıkarılması ile şehircilik meselelerini bambaşka bir vizyonla ele alabilir hale geldik" dedi.