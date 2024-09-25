AK Parti Seçim Sonuçlarını Değerlendirip Sahadaki Çalışmaları Hızlandıracak

Ak Parti'den tempoyu artırma mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Seçim Sonuçlarını Değerlendirdik, Tempoyu Artırıyoruz"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve sahadaki çalışmaları hızlandırarak daha tempolu bir şekilde ilerleyeceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'daki parti il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz burada kısa bir ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, seçim sonuçlarının analiz edildiğini ve sahadaki çalışmaların hemen başladığını belirterek, Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sonuçların alınamadığını ifade etti. Seçim sonuçlarını milletin bir talimatı olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, siyasi süreçte önemli olanın nerede durdukları değil, hangi yolda yürüdükleri olduğunu, bu doğrultuda daha hızlı ve tempolu bir şekilde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz açıklamasında, "Bir seçim bitti. Seçimin sonucunu sandıktan en iyi okuyan, en iyi değerlendiren, milletimizin sandık yolunda bize adeta bir mektup yazar gibi ifade etti. Aldığımız oyun adeta anlamını bir talimat gibi gören ve bu talimatı öpüp başının üstüne koyan siyasi hareket olduğumuzu cumhurbaşkanımız her zaman ifade eder. Bende aynı anlayışla birlikte bir şeçim bitti. Hemen ertesi günü sahada bu çalışmalarımıza başladık. 31 Mart 2024 seçimlerinde Tekirdağ ve Edirne daha iyi sonuçlar beklediklerini ancak bu sonuçları alamadık. Bu gerçek siyaset içerisinde bir süreç içerisinde yönetilmesi gereken diğer olumlu veya olumsuz gelişmelerin benzeri bir gerçektir. Siyasette nerede durduğunuzdan çok daha önemli bir şey vardır. Nerede yürüdüğünüz, hangi yolu kat ettiğiniz, hangi mücadelenin içinde olduğunuz. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinden aldığımız sonuçtan sonra mücadele azmini, yürüdüğümüz yoldaki stratejimizi güçlendirmeyi hatta orada düşük temponun içerisindeysek koşar adım yürümeye başlamamız gereken veya daha tempolu yürümemiz gereken sürecin sinyalini veya ayrıntılarını sandıktan okuyup, koşar adım geleceğe doğru koşmamız gerektiğini düşünen bir siyasi hareket olarak bu mücadeleyiz veriyoruz" diye konuştu.