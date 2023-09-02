AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı'nın oğlu kafede silahlı saldırıya uğradı

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu bir kafede yaşanan kavgada silahla vurularak yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahit Delioğlu ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından henüz ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Delioğlu'nun ayağına isabet etti. Delioğlu, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA