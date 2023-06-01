AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz Terme'ye Ziyarette Bulundu

Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Terme'ye ziyarette bulundu.

Yılmaz, AK Parti Terme Kadın Kolları Başkanı Güler Okumuş'u ziyaret ederek, kayınpederinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Yılmaz, yoğun seçim kampanyasının ardından güzel bir sonuca ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini dile getiren Yılmaz, "Şimdi doludizgin hizmet zamanı. Seçim sonrası telaşı içindeyiz. Milletimize hayırlı olsun. Ülkemiz aslında son yılların belki de dünyaya örnek olacak güzel bir demokrasi örneği verdi. Cumhurbaşkanı'mızın güzel bir sözü var. 'Bu seçimin kaybedeni yok' sözü. Bu seçimin kazananı var. O da bütün Türk milleti." dedi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan eşlik etti.