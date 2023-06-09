AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Sel felaketi yaşanan Samsun ve Havza'ya geçmiş olsun dileyen Aksu, tramvay kazasında yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Aksu'yu Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer karşıladı.

Sel felaketi yaşanan Samsun ve Havza'ya geçmiş olsun dileyen Aksu, tramvay kazasında yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Seçimde verilen emeklerinden ötürü parti teşkilatına teşekkür eden Aksu, "Seçimlerin hemen ardından kurulan Meclis ve oluşturulan yeni kabinemiz ile ülkemiz için çalışmaya hemen başladık. İnşallah şahlanış yüzyılımızda hep birlikte ülkemizin güçlü yürüyüşüne destek vereceğiz." dedi.

Özdemir ise Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü bir kadro ve halkın desteğiyle yollarına devam ettiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yerel seçim çalışmalarımıza da başlayarak yeni bir zafere imza atacağız. Sayın vekilimize görevinde başarılar dilerim." diye konuştu.

Kurkmazlı da seçim süresince gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 72 destek olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.