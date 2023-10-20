AK Parti, Riskli Yapıların Yıktırılması İçin Ek Süre Veriyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, riskli yapıların yıktırılması için yapı maliklerine tek seferlik 90 güne kadar ek süre verildiğini açıkladı. Kanun teklifinde üçte iki çoğunlukla alınan kararların yüzde 50+1 ile alınması hüküm altına alınıyor.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıktırılması için yapı maliklerine tek seferlik 90 güne kadar ek süre veriliyor. Kanun teklifimizin 10'uncu maddesinde daha önceden üçte iki çoğunlukla alınan kararların salt çoğunlukla, yüzde 50+1 ile alınması hüküm altına alınmaktadır" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni açıkladı.

Güler, tek çarenin kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması olduğunun altını çizerek, "Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyonu konut ve 5 milyonu ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altında ve 2 milyon bağımsız bölüm ise acil dönüştürülmesi gerekiyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde bağımsız bölüm dönüştürüldü. Yaklaşık 400 bin bağımsız bölüm ise kentsel dönüşüm kapsamında yapımı sürüyor"şeklinde konuştu.

Güler, teklifin 21 maddeden oluştuğunu belirterek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki yargısal süreçlerle ilgili bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Bu düzenlemede ilk inceleme ve savunma verme süreleri genel usulden daha kısa belirlenmeye gayret edilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki düzenlemelere de bir yenilik getiriyoruz. Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için savunmaya cevap, cevaba cevap aşamaları kaldırılmaktadır. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilemeyeceği düzenlenmektedir. Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından da süreleri kısaltmaya gayret ettik. Tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunluluk bulunması halinde mahkemece ilk incelemeye müteakip savunma beklenmeksizin derhal keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına imkan tanınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulduğunu söyleyen Güler, "Riskli yapıların tespitinin maliklerce veya kiracılarca engellenmesi durumunda mülki idare amirinden alınacak yazılı izin ile riski yapıların çilingir vasıtasıyla açılarak söz konusu tespit işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Yine riskli yapıların ivedilikle tespit edilip yıktırılmasının sağlanması amacıyla riskli yapı tespitine ve tahliyesine ilişkin tebliğ usulü de kolaylaştırılmaktadır. Bu kapsamda riskli yapılara ilişkin tebliğin söz konusu yapıların kapısına asılması, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle tebliğin yapılmış sayılacağı da hüküm altına alınmaktadır. 6306 sayılı Kanun kapsamında anlaşma ile tahliyesi gerçekleştirilen riskli yapıların hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılmasına da imkan sağlanmaktadır. Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıktırılması için yapı maliklerine tek seferlik 90 güne kadar ek süre veriliyor. Kanun teklifimizin 10'uncu maddesinde daha önceden üçte iki çoğunlukla alınan kararların salt çoğunlukla, yüzde 50+1 ile alınması hüküm altına alınmaktadır. Hak sahibinin üzerinde ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yok ise hak sahibine veya hak sahibi evli ise işlem yapıldığı takdirde eşiyle oturma hakkının da sağlanması hususunda bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olacağız" dedi. - ANKARA