AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'na yeni atama yapıldı

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'na Emin Mükremin Uzun atanmasının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi. Eski başkan Ahmet Efdal Gülcü veda konuşması yaparak görevinden istifa etti. Yeni başkan Uzun ise toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını belirtti.

Ak Parti Oltu İlçe Başkanlığı'na Emin Mükremin Uzun'un atanmasının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Parti binasındaki törene AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve Oltu Koordinatörü Adem Çevrim, önceki dönem AK Parti Oltu İlçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü ile AK Parti Oltu İlçe Başkanı Emin Mükremin Uzun'un yanı sıra partililer katıldı.

3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Gülcü, törene katılan partililere bir veda konuşması yaparak, "Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin çiçeği burnunda Oltu İlçe Başkanı Emin Mükremin Uzun ise, 9 yıllık emeği için Ahmet Efdal Gülcü'ye teşekkür etti. İlçenin genel anlamda sorunlarını ve yapılması gerekenleri bildiklerini ifade eden Uzun, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak herkese eşit mesafede durmaya özen göstereceğinin altını çizdi.

Tören sonunda Efdal Gülcü tarafından yönetiminde yer alan isimlere plaket verilirken, Başkan Uzun ise Gülcü'ye çiçek takdim etti. - ERZURUM