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AK Parti Olağan Kongre Süreci Ekim Ayında Başlayacak

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AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi. Sürecin önce yerelden başlayacağı, Genel Kongre ile sonlanacağı belirlendi.

Ak Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

Ak Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi. Sürecin önce yerelden başlayacağı, Genel Kongre ile sonlanacağı belirlendi. Genel Kongre'nin tarihi ise henüz açıklanmadı. Ayrıca, haziran- ekim arasında parti teşkilatlarınca 'Türkiye Buluşmaları' ve 'İstişare Toplantıları' düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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